Genova. I carabinieri hanno denunciato una ragazza di 18 anni, non di nazionalità italiana, perché trovata in possesso di vari attrezzi adatti per lo scasso, tra cui chiavi alterate e grimaldelli.

La giovane, già nota alle forze dell’ordine e con precedenti, è stata denunciata e gli attrezzi sono stati sequestrati.

L’episodio si è verificato nelle scorse ore a Genova Pegli.