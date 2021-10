Pattinaggio, una squadra genovese fra le grandi del mondo - Genova 24

Asuncion, capitale del Paraguay.

Dodici ragazze liguri hanno attraversato mezzo mondo per vedere realizzato un sogno: partecipare al Campionato Mondiale di Pattinaggio Artistico a rotelle.

Ieri la gara in cui hanno conquistato il settimo posto, entrando con pieno merito fra i Gruppi Spettacolo più forti e titolati del pianeta.

Il sogno del gruppo Platinum parte mesi fa, quando l’ASD Artistic Roller Team porta per la prima volta il suo gruppo più forte al Campionato Italiano di Federazione.

Le atlete, guidate dal loro Coach Marco Marchitelli conquistano il terzo posto nella categoria Piccoli Gruppi e ottengono così la qualificazione.

“Far parte della Rappresentativa Nazionale è un onore ed una responsabilità, ma anche un stimolo formidabile per me e per tutta la squadra. Abbiamo lavorato per rendere ancora più competitivo il nostro disco e siamo arrivati alla gara carichi.”

Marchitelli prosegue: “Conoscevamo la forza delle altre squadre Italiane, così come delle spagnole, mentre per noi, alla prima esperienza di questo livello, erano una incognita gli avversari sudamericani. Alla fine la gara ha mantenuto le promesse, è stata molto spettacolare, e il nostro settimo posto va festeggiato come una vera vittoria. Abbiamo festeggiato anche la medaglia d’oro per l’Italia conquistata dalla squadra di Roma, a conferma della qualità del Pattinaggio Artistico Italiano. E adesso anche l’Artistic Roller Team entra tra le società di punta del nostro sport.”

Il coach della squadra ligure guarda già al futuro: “Tornati a casa dobbiamo far tesoro di questa esperienza e ripartire con la nuova stagione agonistica. Ho molti progetti in cantiere e nuove sfide attendono la nostra squadra, seguiteci!”.