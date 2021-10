Pari opportunità, Tosi (M5S): "Approvato alla Camera il testo unico delle proposte di legge per la parità salariale" - Genova 24

Genova. “Una delle storiche battaglie del M5S perché l’Italia sia davvero un Paese più moderno, vede finalmente la luce: alla Camera, come fa sapere il nostro Stefano Buffagni, è stato infatti approvato il testo unico delle proposte di legge che prevede la parità salariale tra uomo e donna” – a dirlo Fabio Tosi, capogruppo regionale del M5S e presidente della V commissione-controlli, verifica attuazione delle leggi e pari opportunità.

E continua: “Come M5S abbiamo lavorato fin dalla prima ora per arrivare a questo importantissimo risultato, che sulla carta dovrebbe essere scontato ma che poi nella vita reale viene puntualmente disatteso. Il gap salariale tra uomo e donna non è mai stato tollerabile, come non lo è mai stato il fatto che per le donne la strada professionale è da sempre più in salita rispetto ai colleghi uomini. Non appena la proposta di legge sarà approvata anche al Senato, come presidente della V Commissione, vigilerò perché le diseguaglianze siano davvero superate”.

“Sono anni che attendiamo questa legge e per vederla finalmente incardinata nei lavori delle Aule, c’è voluto il MoVimento 5 Stelle”, conclude.