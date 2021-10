Pari e patta (0-0) tra Campomorone e Busalla - Genova 24

Genova. Campomorone e Busalla si dividono la posta (0-0) al termine di una gara ben giocata da entrambe le squadre, che hanno cercato di superarsi per tutto l’arco dei novanta minuti di gioco.

Nel primo tempo il Campomorone ha sfiorato la rete in una occasione, mentre il Busalla, nel quale rientrava Giacomo Ottoboni, autore di un’ottima prova, è andato vicino al goal. in un paio di occasioni.

Nei primi venticinque minuti della ripresa le due squadre hanno sfornato un numero importante di azioni degne di concludersi a rete (le più clamorose le ha avute il Busalla con Spano e Repetto), ma la bravura dei due portieri Bagon e Gianrossi ed un pizzico di buona sorte hanno negato alle contendenti la gioia del goal.

Il Campomorone mantiene l’imbattibilità in campionato e come dice mister Silver De Lucia: “Ci portiamo a casa questo pareggio ottenuto contro una buona squadra“, mentre il tecnico del Busalla, Gianfranco Cannistrà, elogia la prova dei suoi giocatori, soffermandosi in particolare modo su Ottoboni: “Giocatore di alto spessore tecnico, che ha dato gioco ed equilibrio alla squadra”.