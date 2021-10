Parco nazionale di Portofino, la Regione fa ricorso al Tar: "Annullare la perimetrazione" - Genova 24

Genova. Nuova puntata della vicenda legata all’istituzione del parco nazionale di Portofino. La Regione Liguria ha presentato ricorso contro il ministero della Transizione ecologica e le associazioni ambientaliste per ottenere l’annullamento della perimetrazione provvisoria, delle misure di salvaguardia e di tutti gli atti collegati. A darne notizia è il Movimento 5 Stelle.

Il ministero aveva deciso di procedere con una proposta dell’Ispra dopo che le associazioni “Amici del monte di Portofino” e “Verdi Ambiente e Società” avevano vinto il ricorso al Tar sull’istituzione del parco sancita da una legge del 2018 e mai attuata dal Governo. La proposta di Ispra ipotizzava l’estensione del parco su una superficie di 15.339 ettari, circa 15 volte l’attuale parco regionale (1.056 ettari) su un totale di 11 Comuni coinvolti, la maggior parte dei quali contrari a causa dei vincoli che verrebbero imposti.

“Fino a pochi mesi fa, Toti pomiciava con il Ministro della Transizione ecologica. Oggi scopriamo invece che gli ha fatto le corna: Regione Liguria, infatti, ha presentato ricorso al Tar contro il ministero”, spiegano il capogruppo regionale del M5s Fabio Tosi e la consigliera comunale di Rapallo Isabella Benedetti.

“Ricordate quando lo scorso 5 luglio, alla Cervara in occasione del Forum Ambrosetti, Toti aveva postato l’ennesimo selfie con lisciata al titolare del Mite parlando di rilancio delle infrastrutture, delle attività portuali, delle nuove tecnologie e del turismo all’interno del piano nazionale di ripresa e resilienza? Nello stesso post aveva anche scritto: La Liguria deve investire sulle sue eccellenze per superare questi mesi di pandemia. Non possiamo lasciarci sfuggire nessuna occasione per ripartire. E di grazia, allora, Toti ci dica: perché continua a oltraggiare la realizzazione del Parco, visto che anche i somari ne capirebbero la ricaduta economica in termini di opportunità, occupazione e turismo?”, proseguono i pentastellati.

“Dopo le elezioni di Savona, Toti accusò alcuni partiti di sposare idee da terrapiattisti. Oggi, invece, paga pegno e si piega alla Lega, da sempre contraria al Parco nazionale di Portofino. Cambiano ancora una volta gli equilibri regionali? La Liguria finisce così ostaggio dei debiti elettorali del Governatore”, aggiunge il capogruppo Tosi.

Il 9 agosto il ministero aveva chiesto alla Regione e agli enti locali l’indicazione di un nominativo da inserire nel comitato di gestione provvisorio. “Al momento della stesura del presente atto il Comitato di gestione non è stato ancora nominato e quindi le misure di salvaguardia non sono entrate in vigore – si legge nel ricorso al Tar -: ci si riserva di proporre motivi aggiunti per impugnare l’atto di nomina qualora il ministero intendesse darvi corso nonostante le plurime criticità qui evidenziate e denunciate anche dai Comuni con separati ricorsi”.