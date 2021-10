Parco dell'Aveto, Tosi (M5S): "Chi ha autorizzato il passaggio di 40 jeep in un'area vincolata? - Genova 24

Genova. “Grazie al cielo ha piovuto? Il 26 settembre, è stato autorizzato un evento che prevedeva il passaggio di 40 jeep nella foresta demaniale delle Lame all’interno del Parco dell’Aveto, area vincolata di immenso valore naturalistico e attrattiva per molti turisti. Che, si sa, devono attenersi a tutte le regole che normano il passaggio in questi territori”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi

nell’interrogazione discussa oggi in aula.

“L’allerta arancione diramata per quella giornata ha fortunatamente, per quanto il meteo avverso possa essere una benedizione, scongiurato lo svolgimento della manifestazione – ha precisato Tosi – Grottesco, però, che nella sua risposta l’assessore competente abbia liquidato la questione”.

“In soldoni non essendosi svolta la manifestazione, pericolo scampato. Ma il punto è un altro: chi ha autorizzato un evento del genere, permettendo il passaggio di mezzi in un’area da sempre interdetta al traffico? – conclude Tosi – Certo, i problemi irrisolti della Liguria sono altri e si chiamano ad esempio Cairo Montenotte, Valle Stura e Letimbro, ma invitiamo comunque la maggioranza a fare luce sull’accaduto”.