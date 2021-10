Pallavolo, domani il primo Trofeo Gian Luigi Corti - Genova 24

Genova. Dopo il rinvio causato dall’allerta rossa in occasione della Festa dello Sport, si recupera domenica 24 ottobre il primo Trofeo Gian Luigi Corti, promotore delle attività di Stelle nello Sport, giornalista e dirigente sportivo che nel corso della sua vita ha dato un forte impulso alla pallavolo ligure.

Vicepresidente della Federazione Italiana Pallavolo dal 1980 al 1988, Corti è stato capodelegazione a Los Angeles nel 1984 quando l’Italia ha conquistato la prima storica medaglia olimpica del volley. Gian Luigi è stato nominato Cavaliere della Repubblica e insignito della Stella d’Oro al Merito Sportivo.

La sua figura sarà ricordata in quest’appuntamento promozionale dedicato a giovanissimi praticanti. Una festa per l’attività di base pallavolistica che tanto sarebbe piaciuta a Gian Luigi. Appuntamento domani al Paladiamante di Bolzaneto a partire dalle ore 9 per il torneo S3 riservato alla sola categoria Red (anni 2010 e inferiori).

L’organizzazione è a cura del Comitato Liguria Centro. La formula di gara prevede il coinvolgimento di 32 squadre: Volare Pegli, Cus Genova, Vallestura, Cogoleto, Serteco, Auxilium, Amatori Rivarolo, Nuova Oregina, Normac AVB, Normac VGP, Sant’Antonio, Paladonbosco, Colombo, Olympia, Albaro e Volare.

Gian Luigi Corti con Francesca Piccinini