Palazzo Nicolosio Lomellino, al via il secondo ciclo di conversazioni sulle grandi famiglie genovesi - Genova 24

Genova. Sei appuntamenti dedicati alla storia, l’arte e il costume del Palazzo e delle cinque famiglie genovesi che lo hanno abitato: Lomellini, Centurione, Pallavicino, Raggi, Podestà.

Parte integrante della mostra “5 famiglie 5 storie 1 dimora affascinante”, il programma prevede sei appuntamenti a cura di Valentina Borniotto che si terranno al Primo Piano Nobile, Sala della Fede.

Programma

– Venerdì 15 ottobre ore 17.00 – La storica dell’Arte Lilli Ghio terrà l’incontro dedicato a “Andrea Podestà e la sua discendenza”;

– Mercoledì 20 ottobre ore 17.00 – Valentina Borniotto, curatrice della mostra, parlerà delle “5 Famiglie, 5 Colori. Cromia degli stemmi e significati simbolici” seguito da “Il colore e il suo utilizzo:le quinte perfette per valorizzare l’arte”, curato da Lucia Brignola, Gruppo Boero;

– Giovedì 21 ottobre ore 17.00 – Pietro Romanengo, Antica Confetteria Romanengo, presenterà “La lavorazione dello zucchero e la produzione dolciaria a Genova dai Centurione ad oggi”, seguito da una degustazione;

– Domenica 24 ottobre ore 11.00 – Il cortile del Ninfeo ospiterà un concerto e letture a cura dell’Orchestra a pizzico del Circolo Mandolinistico Risveglio “La marchesa Raggi e Paganini: vita e musica a Palazzo Lomellino”. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato;

– Domenica 31 ottobre ore 11.00 – Nicola Galleani D’Agliano, Associazione Amici di Gavi e del Forte, presenterà “Dai Lomellini ai Centurione, dimore delle famiglie nobili genovesi nell’Oltregiogo”, seguito da una degustazione in collaborazione con il Consorzio Tutela del Gavi. I complementi di arredo sono presentati da Officinanove;

– Mercoledì 3 novembre ore 17.00 – Giacomo Montanari, Università di Genova, presenterà “La “Maniera” e la “plastica”: Marcello Sparzo tra Palazzo Lomellino e i cantieri genovesi”;

Chi partecipa agli incontri avrà inoltre la possibilità di seguire una visita guidata della mostra “5 famiglie, 5 storie, 1 dimora affascinante” tra le sale del Primo Piano Nobile e il Giardino Segreto, l’incantevole giardino all’italiana che permette di godere di alcuni scorci scenografici, tra cui il percorso della galleria dei Cesari, con una prospettiva unica della Grotta di Adone che caccia il cinghiale.

Con più di 20 opere, di cui alcune inedite, unite a pannelli espositivi, la mostra propone un viaggio nella storia, nell’arte e nel costume delle famiglie Lomellini, Centurione, Pallavicino, Raggi e Podestà, con la loro influenza sugli artisti, sugli sviluppi decorativi, sui temi iconografici e gli ampliamenti architettonici del Palazzo.

Per ciascuna delle cinque famiglie, le vicende della committenza, le notizie genealogiche e l’impatto sul palazzo vengono raccontate affiancando ai pannelli e alle iconografie alcune opere di rilievo, per i cinque periodi storici narrati: tra queste i dipinti di grandi dimensioni raffiguranti l’isola di Tabarca – importante proprietà dei Lomellini – le straordinarie tele di Bernardo Strozzi (autore anche del ciclo decorativo delle stanze) e del Grechetto, come le opere di Marcantonio Franceschini, parte della scenografica “Sala di Diana” nel secondo piano nobile del Palazzo.

Appartengono alla storia della dimora, inoltre, i sei magnifici acquerelli di Giovanni David, raffiguranti le storie di Achille, o la veduta del ninfeo dipinta da Pasquale Domenico Cambiaso. Una significativa selezione di ritratti, per lo più inediti, illustra infine la famiglia Podestà, dalla quale l’immobile pervenne, in via ereditaria, agli attuali proprietari.

Completano l’esposizione approfondimenti dedicati alla diffusione delle cinque famiglie sul territorio della Repubblica di Genova, alla storia del Palazzo in relazione alle vicende socio-culturali della città e al sistema dei Palazzi dei Rolli.