'Ottobre Rosa', il convegno sul restart di screning e prevenzione oncologica della donna - Genova 24

Genova. Dopo un anno e mezzo di restrizioni, causate dalla Pandemia, riparte la Campagna Nastro Rosa della Lega Italiana contro i Tumori. Le limitazioni alle visite, gli screening interrotti ed il movimento limitato avranno purtroppo conseguenze anche sulle malattie oncologiche. LILT di Genova ricomincia con la prevenzione e lo fa come ogni anno nel mese di ottobre, mese rosa: occasione per rilanciare con incisività l’importanza e l’urgenza di fare prevenzione.

Si partirà dalla situazione attuale dello screening oncologico in Liguria per poi focalizzare gli obiettivi del Programma Restart Sanità della Regione Liguria, al fine di fornire a professionisti della salute ed alla popolazione un quadro concreto dell’offerta di prevenzione oncologica messa in campo nella nostra Regione.

La Tavola Rotonda conclusiva rappresenterà un momento dedicato per fare il punto insieme alle Istituzioni ed ai professionisti della salute. L’incontro verrà condotto da diversi rappresentanti delle Istituzioni e da professionisti della salute, che tratteranno l’argomento da svariati punti di vista, dimostrando le molteplici possibilità di cui oggi disponiamo per prevenire il cancro e le disabilità da esso provocate. A causa delle restrizioni in seguito all’emergenza sanitaria, l’invito è stato riservato ad un numero ristretto di partecipanti per alimentare il dibattito che si terrà a seguito della Tavola Rotonda. L’incontro potrà essere seguito anche da remoto sui canali web dell’Associazione.

La mission sarà quelle di dar vita a stili di vita più corretti e più sani, a partire dal movimento e ad una sana alimentazione, alla lotta al tabagismo e cancerogenesi ambientale e professionale; per poi sottoporsi a controlli clinico strumentali periodici costanti. “Arrivare prima” per poi garantire una più lunga e migliore qualità di vita: ecco il significato della prevenzione.

Programma:

17.00 Apertura e presentazione | Paolo Sala, Presidente LILT Genova

17.15 Stato dell’arte degli screening in Regione Liguria | Luigina Bonelli, Coordinamento Screening Oncologici in Liguria Epidemiologia Clinica IRCCS AOU San Martino-Ist

17.30 Introduzione e presentazione strategica del tema RESTART | Giovanni Toti – Presidente Regione Liguria e Assessore alla Salute

17.45 Programma Restart Sanità della Regione Liguria | Giuseppe Profiti – Coordinatore della Struttura di Missione per gli Interventi in Sanità

18.00 Tavola Rotonda sono stati invitati ad intervenire: o Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria e Assessore alla Salute o Filippo Ansaldi, Direttore Generale AliSa o Giuseppe Profiti , Coordinatore della Struttura di missione di supporto al SSR o Francesco Quaglia, Direttore Dipartimento Salute e Servizi sociali o Salvatore Giuffrida, Direttore Generale Ospedale Policlinico San Martino o Gianni Orengo, Direttore Sanitario Ospedale Policlinico San Martino o Silvio Falco, Direttore Generale ASL1 o Marco Da Monte, Direttore Generale ASL2 o Luigi Bottaro, Direttore Generale ASL3 o Marta Cartabellotta, Direttore Sanitario ASL3 o Paolo Petralia, Direttore Generale ASL4 o Paolo Cavagnaro, Direttore Generale ASL5 18.30 Discussione con i presenti in sala

19.00 Chiusura e saluti