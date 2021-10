Ospedale di Villa Scassi, il fumo invade i reparti: l'intervento dei vigili del fuoco - Genova 24

Genova. Da questa mattina alcuni reparti dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena sono stati invadi da del fumo, facendo scattare il sistema antincendio e la conseguente macchina dell’emergenza.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che arrivati sul posto si sono subito attivati per capire le origini del fumo: secondo le prime informazioni il reparto più colpito sarebbe pneumologia, i pompieri stanno passando al setaccio per intercettare eventuali fiamme o incendi.

Nel frattempo non si registrano particolari criticità per i ricoverati: il reparto interessato dalle operazioni sarebbe infatti vuoto. Non sono escluse le ipotesi di qualche malfunzionamento.