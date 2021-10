Occupa un appartamento in via San Lorenzo e rischia di allagare quello sottostante: denunciata - Genova 24

Genova. Da qualche tempo la vicina di sotto aveva notato infiltrazioni d’acqua provenienti dal piano di sopra e in un paio di occasioni aveva chiamato anche i vigili del fuoco.

Ieri la donna, esasperata per l’ennesimo stillicidio di acqua, ha chiamato la polizia. Gli agenti sono entrati nell’appartamento, all’apparenza vuoto, che si trova nella centralissima via San Lorenzo. L’abitazione era in pessime condizioni igieniche e con il bagno completamente allagato.

Ad un certo punto si è palesata la donna che in quella condizione viveva: si tratta di una cittadina ungherese di 46 anni, che era quasi stupita di trovarsi la polizia in casa.

Con una serie di rapidi controllo gli agenti hanno scoperto che la donna occupava l’appartamento abusivamente e l’hanno denunciata.