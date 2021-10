No green pass, l'Usb dei vigili del fuoco liguri solidarizza con i manifestanti di Trieste: "Vile attacco poliziesco" - Genova 24

Genova. “Il Coordinamento provinciale USB Vigili del Fuoco della Liguria denuncia e condanna il vile attacco poliziesco condotto ieri mattina contro i portuali di Trieste in presidio dinanzi a uno dei varchi dello scalo giuliano. Condanna altresì il comunicato del giorno precedente con cui Cgil Cisl e Uil hanno invocato lo scioglimento del presidio, dando copertura morale all’azione poliziesca e confermando una volta di più il loro ruolo di sindacati di regime”.

Queste le parole del sindacato di base dei Vigili del Fuoco della Liguria a commento dei fatti avvenuti ieri a Trieste in occasione del blocco ai varchi portuali portato dai manifestanti contrari al green pass sui posti di lavoro.

“Esprimiamo solidarietà ai lavoratori aggrediti. Quanto accaduto è un attacco alla libertà di sciopero e di manifestare della classe lavoratrice e questo grave attacco non fa che unire la lotta per la difesa degli interessi della collettività. Nello specifico, per il ritiro del Green Pass e la sua sostituzione con un provvedimento che sia davvero a tutela della salute collettiva sui posti di lavoro. Che siano i padroni – aziende private e enti pubblici – ad essere obbligati a garantire la somministrazione gratuita dei tamponi per tutti i lavoratori, vaccinati e non, quale misura complementare alla vaccinazione – non alternativa – per una lotta contro la pandemia davvero efficace.”