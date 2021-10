No green pass ancora in piazza: convention in piazza della Vittoria e poi corteo - Genova 24

Genova. Ancora una volta in tanti in piazza della Vittoria per la manifestazione “Vaccipicchia… che pandemenza!” organizzata dai no green pass e che ha visto un susseguirsi ininterrotto di interventi dalle 15 a oltre le 19. Tra gli interventi quello della deputata Sara Cunial, del biologo Franco Trinca, con Andrea Colombini e il comico Sandro Torella a chiudere tra gli applausi.

Poi è partito il consueto corteo organizzato come ogni sabato da Libera piazza Genova che ha percorso via XX Settembre, piazza De Ferrari, via San Lorenzo per concludersi al porto antico.

Circa un migliaio le persone in piazza e nessuna tensione al contrario di quello che è accaduto invece a Roma. Intanto sono state decise le prossime tappe della protesta: lunedì mattina uno spezzone del corteo nell’ambito dello sciopero generale indetto dai sindacati di base sarà gestito dai no green pass, martedì mattina assemblea cittadina, poi altre piccole iniziative fino al 15 ottobre con l’inizio dello “sciopero contro il green pass” che proprio da quel giorno diventerà obbligatorio in tutti i luoghi di lavoro.