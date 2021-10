"No alla dad con l'allerta meteo": la rete degli studenti medi contro la delibera della Regione Liguria - Genova 24

Genova. Ieri, lunedì 4 ottobre, le scuole del genovese erano chiuse a causa dell’allerta meteo rossa, ma alcune scuole hanno proseguito le attività mediante l’uso della dad, come previsto da una delibera della giunta regionale.

Lo ricorda in una nota aa Rete degli Studenti Medi di Genova che ha portato avanti sui social un’iniziativa per manifestare il proprio dissenso nei confronti della delibera.

“La dad – dice Francesco Devoti della Rete degli Studenti Medi – è stato uno strumento utile durante i lockdown causati dalla crisi pandemica, ma ora non ne vogliamo più sentire parlare. Le linee guida ministeriali sono ben chiare: riattivazione della dad solo in casi relativi all’emergenza Covid. E l’allerta meteo non lo è. Attivare la dad in questa situazione garantisce un vantaggio minimo a fronte di enormi perdite sul piano umano, evidenziando inoltre, ancora una volta, le disparità sociali tra gli studenti. È inaccettabile che per il solo fatto di poter dare l’immagine di una scuola che non si ferma vengano messe in secondo piano le esigenze degli studenti”.

Per la rete degli studenti medi, che annuncia battaglia sul tema Dad “quanto accaduto oggi sembra quasi la circostanza apripista di una continua digitalizzazione dei rapporti umani scolastici, per non parlare di tutti gli studenti che non sono nelle condizioni di fruire in maniera corretta della dad – e con il maltempo, che sovente genera problemi alle linee, non può che aggravarsi questa situazione. Questo ci fa pensare che, proseguendo con questo andazzo, arriveremo a considerare normale svolgere le assemblee di istituto tramite Teams, Meet, Zoom o quant’altro, mentre noi sappiamo che le assemblee di istituto sono un fondamentale momento di discussione e aggregazione sociale tra gli studenti. Non è più possibile considerare la dad come un surrogato perfettamente sovrapponibile alla scuola in presenza”.

La richiesta è che la delibera venga rivista: “Quella delibera non tiene minimamente conto delle problematiche riscontrate durante la dad dagli studenti, e si comporta in maniera diversa perfino rispetto alle direttive nazionali. È inaccettabile. Non staremo a guardare.”