Nel tunnel pedonale di Borgo Incrociati sono tornati i graffiti d'autore dell'artista Roisone - Genova 24

Genova. La street art d’autore ritorna nel tunnel di Borgo Incrociati col progetto We love colorz dell’artista Roisone, grazie alla collaborazione col Municipio Bassa Valbisagno.

Dopo la rimozione dei graffiti durante la riqualificazione voluta dal Comune, continuano in questi giorni le attività del progetto di rigenerazione urbana e promozione dell’urban art che ha già riportato alcune opere nel collegamento pedonale adiacente alla stazione Brignole.

Attraverso il contributo del Municipio, che si è fatto carico delle spese necessarie alla realizzazione, è stato possibile riportare nuovamente la aeroso art nel tunnel, questa volta con due opere simboliche della nostra Liguria: una di ispirazione moderna di 10 metri per 3, e l’altra storica di 30 metri per 3.

Nell’aprile di quest’anno, il presidente del Municipio Bassa Valbisagno, Massimo Ferrante, sosteneva che senza un’iniziativa che trasformasse questi muri bianchi in un’opera di street art, lo spazio appena risistemato non avrebbe tardato a tornare nuovamente una tela bianca per scarabocchi vari.