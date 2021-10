“Navigare tra i concetti”, laboratorio del Porto dei piccoli dedicato al Festival della Scienza - Genova 24

Genova. Anche quest’anno Il Porto dei piccoli partecipa al Festival della Scienza di Genova: “Navigare tra i concetti – Mappe concettuali e cultura marinaresca” è il nome della rassegna di laboratori dedicati a bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni in programma dal 30 ottobre al 1 novembre 2021 dalle 10.00 alle 18.00 al Galata Museo del Mare.

I partecipanti impareranno come costruire una propria mappa concettuale unendo tra loro temi e valori legati alla biologia e alla cultura marinaresca: attività pratiche, percorsi logici guidati e giochi per esplorare le carte nautiche e conoscere gli abitanti del mondo marino. L’obiettivo è acquisire un metodo che consenta di memorizzare i contenuti e promuovere le capacità necessarie per imparare, nell’ottica dell’educazione permanente.

Si tratta di un progetto che Il Porto dei piccoli presenterà in anteprima in occasione dell’edizione 2021 del Festival della Scienza e che verrà successivamente portato all’interno degli ospedali italiani e dedicato ai loro piccoli degenti.

Le mappe concettuali rappresentano un modo per interpretare, rielaborare e trasmettere conoscenze, informazioni e dati in modo pratico e visuale: si basano sulla teoria dell’apprendimento significativo, secondo cui l’interazione e l’integrazione di nuove informazioni con le conoscenze già acquisite permette l’ampliamento e l’affinamento degli schemi mentali, ma anche la loro ristrutturazione con l’obiettivo di rendere autonomo il soggetto nei propri percorsi conoscitivi.