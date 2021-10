Multedo, in fiamme insegna di un capannone: copertura devastata dalle fiamme - Genova 24

Genova. L’incendio dell’insegna un capannone industriale di Multedo ha innescato un grosso incendio che ha devastato buona parte della copertura del capannone della Fidra.

L’incendio, forse scaturito da un corto circuito causato dal maltempo, ha in pochi minuti aggredito il tetto della struttura industriale, creando non poco allarme, soprattutto per le abitazioni in collina, sottovento, per cui la prospettiva faceva apparire le fiamme prossime al porto petroli.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale che sono intervenuti per spegnere il rogo, mettendo in sicurezza la zona.