Mountain Bike : 1° Trofeo " Samuele Robbiano " - Genova 24

Samuele Robbiano,7 anni, è la più giovane vittima del crollo del Ponte Morandi.

Morì insieme ai genitori, Ersilia e Roberto, quella maledetta mattina del 14 agosto 2018.

Il bambino era tesserato dell’ASD Liguria MTB che ha organizzato, in modo impeccabile ed in totale sicurezza, a Torrazza di S. Olcese, il 1° Trofeo di mountain bike a lui dedicato al quale hanno partecipato 170 ragazzi di 4 società affiliate al CSI di Genova.

“ Siamo molto soddisfatti di questo evento, particolarmente sentito per ovvi motivi dalla nostra comunità, c’erano anche diversi rappresentanti istituzionali- diceDiego Alfonsoni Presidente ASD Liguria MTB-abbiamo diviso i ragazzi, maschi e femmine, in tre categorie. Le fasce 6-9 anni e 14-16 ,di mattina. I più piccoli nel nostro campo scuola di Torrazza, i più grandi in un bosco che abbiamo “attrezzato “ con curve e salti. A mezzogiorno sono saliti tutti sul podio e c’è stata una lotteria con ulteriori premi. Dopo pranzo protagonisti sono stati i ragazzi 1o-13 anni, anche loro su un percorso nel bosco “.

L’auspicio degli organizzatori è quello di proporre questa manifestazione anche i prossimi anni.

Oltre ai “padroni di casa “ dell’ASD Liguria MTB hanno partecipato al 1°Trofeo Samuele Robbiano la RAD MTB School ,la Green Park Bike e la Genova MTB S. Eusebio.

La bella giornata di sport che ha visto il coinvolgimento di tante famiglie, si è conclusa con le premiazioni finali dopo le 17.00:

“Anche oggi abbiamo fatto una prova ulteriore per creare un vero e proprio circuito di bike-dice Enrico Carmagnani Presidente CSI Genova-ringraziamo chi si è fatto carico di questa manifestazione, il nostro ruolo,con il Direttore Tecnico Regionale, è stato soprattutto quello di mettere in contatto realtà diverse dove si pratica questa disciplina, magari anche in modalità diverse”.