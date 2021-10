Mondiale di bocce, Toti: "I miei complimenti a tutti gli atleti di questa giornata, un bel sabato di sport che chiude una grande estate" - Genova 24

Alassio. Valentina Basei e Francesca Carlini nella prova di coppia femminile prima, Luigi Grattapaglia e Simone Nari nello stesso tipo di specialità maschile poi. Risultano essere questi i nomi dei quattro atleti riusciti ancora una volta a far gioire l’intera nazione, un successo entusiasmante che ha scelto di commentare anche il presidente regionale Giovanni Toti.

“I miei complimenti a tutti gli atleti di questa giornata, è un bel sabato di sport che chiude una grande estate di sport per il nostro Paese, dagli Europei di Calcio alle Olimpiadi fino ai Mondiali di bocce qui ad Alassio dove gli Azzurri hanno portato a casa due vittorie. Direi che non potevamo ripartire meglio dopo un periodo difficile e doloroso per tutti noi”. Così appunto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che questa mattina, insieme al Principe Alberto di Monaco e al sindaco di Alassio Marco Melgrati, ha assistito alle sfide del Mondiale Femminile & Senior di bocce presso il Palaravizza della cittadina rivierasca.

“Siamo veramente onorati di ospitare questa manifestazione sportiva – aggiunge Toti – in una delle perle della nostra riviera, dove sono arrivati atleti e squadre da tutto il mondo in questa settimana di grande sport, di competizione ma anche di divertimento e turismo di qualità. È una bella sintesi delle nostre tradizioni che guardano al futuro, della competizione sportiva e anche della valorizzazione del territorio. Ringrazio per la sua presenza il Principe Alberto di Monaco che si dimostra ancora una volta un amico della nostra regione e un partner importante per molte iniziative, basti pensare all’inaugurazione poche settimane fa del nuovo porto di Ventimiglia realizzato da capitali monegaschi.

Il mio auspicio – prosegue il presidente della Regione – è che questa giornata di sport e questa bella settimana ad Alassio sia benaugurante per un anno in cui ci lasciamo finalmente alle spalle le difficoltà che abbiamo vissuto e ricominciamo a vivere, compreso il fatto di poter stare insieme, oggi, in un palazzetto dello sport, cosa non scontata fino a qualche settimana fa. Il fatto che tutto questo accada all’indomani dell’introduzione del green pass nei luoghi di lavoro – conclude – quando sembrava che il Paese dovesse esplodere mentre alla fine tutto è andato molto bene, ci dice che abbiamo imboccato la strada giusta”.