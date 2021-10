Mistero a Torriglia: urla di "aiuto" arrivano dal bosco ma i soccorritori non trovano nessuno: ricerche sospese - Genova 24

Genova. Mistero nel pomeriggio di oggi a Torriglia nella frazione di Cavorsi. Ben due cittadini, che tra loro non si conoscevano, hanno allertato il 112 segnalando di aver sentito una persona urlare “aiuto” all’interno di un bosco.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e il soccorso alpino che hanno fatto immediatamente scattare le ricerche. Ricerche che tuttavia si sono rivelate vane. Non solo: in base alle prime indagini non risulta ai carabinieri alcuna denuncia di persona scomparsa, né nei pressi del bosco sono stati ritrovati auto o altre tracce di qualcuno che possa essere entrato nel bosco.

Così questa sera, con l’arrivo del buio, le ricerche sono state sospese anche se non è escluso che possano riprendere domani mattina. E nel frattempo il giallo rimane. L’anno scorso, tuttavia, ricordano i beninformati, una situazione simile si era verificata nei boschi vicino a Ronco Scrivia: lì le ricerche erano durate alcuni giorni ma senza esito.