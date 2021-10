Milo Manara: "La spigolatrice? Io l'avrei contestualizzata meglio, ma no alla critica all'arte" - Genova 24

Genova. Quando gli si chiede cosa ne pensi della polemica del momento – quella sulla statua della spigolatrice di Sapri – Milo Manara sorride. Forse, dietro quel sorriso, c’è l’esperienza di chi raffigura magistralmente il corpo della donna in tutta la sua sensualità dalla fine degli anni Sessanta ma – lasciateci dire – con ben altro stile.

Milo Manara è a Genova per una visita a palazzo Bianco, dove ha potuto ammirare da vicino un Ecce Homo di Caravaggio, suo artista feticcio e al quale ha dedicato un’opera a fumetti in due volumi. Poi al porto antico, per la personale a lui dedicata a Porta Siberia, visitabile fino al 17 ottobre.

“Forse l’avrei contestualizzata di più, l’avrei raffigurata come una contadina, per le caratteristiche del personaggio, così rischia di diventare famosa per altre caratteristiche ma in genere aborro la critica all’arte e agli artisti in nome del politicamente corretto”, dice sulla statua delle polemiche.

Ma attenzione, Manara è convinto che le rivendicazioni alla base delle critiche a quella statua siano “sacrosante” e vuole sottolinearlo: “La radice delle battaglie come quelle contro gli atteggiamenti sessisti sono importanti, succede però a volte che spuntino dei piccoli Robespierre, dei piccoli Torquemada o dei piccoli McCarthy che vanno oltre passando dall’essere sacrosanti all’essere rompiscatole”.

Milo Manara, a Genova, ha visitato palazzo Bianco insieme all’assessore alla Cultura del Comune Barbara Grosso e alla curatrice dei musei Raffaella Besta. Di fronte all’opera di Caravaggio si avvicina e si china per studiarne i dettagli, la particolare fattura. “Un dipinto particolare, una pittura stranamente grassa, questo personaggio atipico rispetto a quelli caravaggeschi – dice il maestro, che aggiunge – di Caravaggio mi ha conquistato la pittura ma soprattutto la vita, una vita davvero da personaggio dei fumetti, con ascese e tonfi dovuti al suo caratteraccio, estremamente affascinanti”.