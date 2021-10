Migranti, alle 18 a De Ferrari presidio di solidarietà per l'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano - Genova 24

Genova. È stato convocato per le 18.00 di oggi in piazza De Ferrari a Genova un presidio per solidarietà a Domenico Lucano, l’ex sindaco di Riace condannato a 13 anni e 2 mesi su presunti illeciti nella gestione dei migranti. Una sentenza che ha quasi raddoppiato gli anni di reclusione che erano stati chiesti dalla pubblica accusa (7 anni e 11 mesi).

A organizzare il presidio sono alcune associazioni dell’area pacifista (quelle che promuovono l’ora di silenzio per la pace ogni venerdì) promuovono l‘ora in silenzio per la pace e organizzazioni solidali e di sinistra, ma l’appello si sta diffondendo in rete e lo stanno condividendo altre realtà del mondo progressista e solidale.

Lucano era imputato di associazione per delinquere, abuso d’ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d’asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.