Mieli dei parchi della Liguria, 81 campioni di cui 39 genovesi presentati al concorso - Genova 24

Genova. Sono 81 i campioni di miele presentati al Concorso Mieli dei Parchi della Liguria, già consegnati al Laboratorio Regionale per le Analisi dei Terreni e le Produzioni Vegetali di Sarzana per l’edizione 2021 che vedrà la premiazione finale il 27 febbraio 2022 presso Piana Crixia con il sindaco Massimo Tappa.

Al via le prove selettive, a partire dalle analisi chimico-fisiche, su diverse tipologie: millefiori (40 unità), Castagno (21), Erica (9), Melata di Bosco (3), Melata Metcalfa (3), Ligustro (1), Tiglio (1), Ciliegio (1), Acacia (1), Edera (1).

Hanno aderito, oltre al Parco di Piana Crixia -con il sostegno della Regione che ha erogato fondi ad hoc e messo a disposizione 9 professionalità dell’amministrazione regionale che hanno sostenuto il piccolo ente gestore e determinato una conseguente ottimizzazione di spesa-, i Parchi Naturali Regionali delle Alpi Liguri, dell’Antola, dell’Aveto, del Beigua, di Montemarcello Magra Vara, di Portofino, e il Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Nel dettaglio dall’estremo Ponente del Parco delle Alpi Liguri, provengono 2 campioni, altri 2 dal Parco di Piana Crixia, i cui apicoltori sono stati particolarmente colpiti dalle sfavorevoli condizioni meteoclimatiche, ben 18 dal Parco del Beigua, 9 dal Parco dell’Antola, 14 dal Parco dell’Aveto, 16 dal Parco di Portofino, 14 dal Parco di Montemarcello e 6 dal Parco Nazionale delle Cinque Terre.

“Nonostante l’annata particolarmente difficile, che ha visto l’interessamento del sottoscritto per la richiesta dello stato di calamità naturale al Ministero delle Politiche agricole e forestali a seguito delle gelate eccezionali di aprile, – commenta il vice presidente e assessore ai Parchi e al Marketing Territoriale di Regione Liguria Alessandro Piana – il settore si sta risollevando. La stessa risposta positiva degli apicoltori al Concorso Mieli dei Parchi della Liguria dimostra tenacia nella ripartenza e un saldo legame con questa manifestazione che, dal 1999, riconosce il loro prezioso lavoro. Saluto con piacere l’adesione degli Enti Parco; inoltre ricordo che il Parco di Piana Crixia, capofila dell’edizione 2021, ha ottenuto il riconoscimento del concorso dall’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriali del Miele ed ha confermato Angelo Consiglieri quale responsabile tecnico della manifestazione, a cui vanno gli auguri di buon lavoro. Regione Liguria è vicina agli apicoltori in queste occasioni di festa per il territorio, così come con bandi dedicati, e intende dare sempre più attenzione ad un settore fondamentale per il mantenimento della biodiversità e delle tradizioni apistiche che connotano la nostra terra”.