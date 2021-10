Meteo: temperature stazionarie, da domani vento teso da Nord - Genova 24

Liguria. Secondo le previsioni del Limet, associazione ligure di meteorologia, oggi venerdì 15 ottobre, si registrerà una graduale comparsa di nubi sul settore centro-occidentale della regione ma senza fenomeni associati. Tempo più soleggiato a Levante. Nel corso del pomeriggio generale aumento della nuvolosità ma sempre senza precipitazioni.

I venti saranno deboli, con locali rinforzi al primo mattino tra Genova e Savona, da nord. Tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali ovunque con intensità debole. I mari saranno generalmente poco mossi.

Le temperature, infine, saranno stazionarie. Costa: min +8/+14°C, max +16/+20°C . Interno: min -2/+5°C, max +10/+16°C.

Domani venti tesi da nord, specialmente in mattinata, sul centro-ponente e al largo. Residue nubi innocue tra nottata e mattinata in veloce allontanamento verso levante. Pomeriggio soleggiato ovunque. Venti: tesi da nord sul centro-ponente ed al largo del Golfo. Più deboli a levante. Mari: generalmente poco mosso, localmente mosso al largo del ponente. Temperature: in generale aumento.

Domenica giornata soleggiata ovunque con ventilazione in calo. Temperature stazionarie o in lieve aumento.