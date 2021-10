Meteo, sulla Liguria due giorni di maltempo: in arrivo anche piogge di forte intensità - Genova 24

Genova. Tra l’ultimo giorno di ottobre ed il primo di novembre la Liguria sarà interessata da due distinte perturbazioni: la seconda porterà sulla nostra regione piogge anche intense. Vediamo le previsioni elaborate da Limet per oggi e per i prossimi giorni.

Domenica 31 ottobre. Al mattino piogge deboli o al più moderate interesseranno il settore centro-occidentale, generalmente asciutto a levante ma con cieli molto nuvolosi o coperti. Nel corso del pomeriggio deboli piogge intermittenti interesseranno gran parte della regione, potranno risultare più continue sull’Imperiese. Venti: moderati dai quadranti settentrionali sul centro-ponente, da est/sud-est a levante. Mari: mosso sotto-costa, fino a molto mosso al largo del bacino occidentale. Temperature: pressoché stazionarie. Costa: min +10/15°C, max +16/18°C. Interno: min +1/10°C, max +10/16°C

Lunedì 1 novembre. Avvisi: ventilazione fino a forte dai quadranti settentrionali specie sul centro-ponente. Cielo e Fenomeni: al mattino piogge deboli o al più moderate su gran parte della regione. Dalle ore centrali della giornata rovesci anche di forte intensità potranno interessare il settore centro-orientale, piogge deboli ed in graduale esaurimento a ponente. Entro sera cessazione dei fenomeni sull’intera regione (seguire i prossimi aggiornamenti). Venti: da moderati a forti da nord sul centro-ponente, moderati da sud-est a levante. Entro sera tesi o forti dai quadranti settentrionali ovunque. Mari: da mosso a molto mosso sotto-costa, molto mosso per l’intera giornata al largo. Temperature: in calo nei valori massimi.

Martedì 2 novembre. Avvisi: ventilazione fino a forte da sud-ovest specie al largo e sul levante. Mare agitato al largo. Cielo e Fenomeni: al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi sull’intera regione. Nel corso del pomeriggio nuvolosità in netto aumento sul centro-levante con deboli piogge sparse verso sera. Temperature minime in lieve calo, massime in leggero rialzo. Ventilazione da moderata a forte da sud-ovest specie al largo e sul levante. Mare molto mosso, fino ad agitato al largo.