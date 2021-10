Meteo, perturbazione in transito sulla Liguria: rovesci di pioggia persistenti sul Levante - Genova 24

Venerdì 22 ottobre. Cielo e Fenomeni: Ancora rovesci al mattino specie tra Genovese e Tigullio, ma in via di attenuazione nel pomeriggio. Sul resto della regione nubi sparse con tendenza a graduale rasserenamento dal pomeriggio specie a ponente. Venti: Moderati da nord a ponente, da sud (in attenuazione) a levante con convergenza iniziale sul Golfo di Genova. Mari: Da molto mosso a mosso. Temperature: In diminuzione.

Sabato 23 ottobre. Cielo e Fenomeni: Soleggiato in costa. Nubi irregolari nelle aree interne in progressivo diradamento nell’arco della giornata. Rotazione dei venti a nord e temperature in calo nelle aree interne, stazionarie in costa.