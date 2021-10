Meteo: nubi basse e qualche possibile piovasco tra Genova e il Levante - Genova 24

Liguria. Nubi basse provenienti dal mare hanno iniziato a coprire il cielo sul settore centro-orientale, tra genovese di ponente e lo spezzino, dove non si esclude anche qualche debole e isolato piovasco. A ponente cielo al più velato. Nel corso del pomeriggio, secondo il Limet, l’associazione ligure di meteorologia, la nuvolosità tenderà a estendersi anche verso ponente, ma in ogni caso i piovaschi saranno possibili sempre sulle stesse zone, ovvero tra il genovese e lo spezzino.

Dalla tarda mattinata venti tesi da sud-sud ovest tra imperiese orientale e savonese occidentale. Marino forte sull’Appennino centrale.

Mare al mattino poco mosso tendente a divenire mosso dal pomeriggio.

Temperature stazionarie o in leggero aumento le minime, soprattutto sul centro-levante sulla costa tra 14 e 18° C, nell’interno tra 4 e 10° C, stazionarie invece le massime sulla costa tra 19 e 23° C, nell’interno tra 16 e 19° C.

Domani il cielo sarà molto nuvoloso o coperto sul centro-levante con rovesci moderati, a tratti anche intensi più probabili tra Golfo Paradiso e Spezzino e relativo entroterra; parzialmente nuvoloso verso ponente. La giornata sarà caratterizzata da un Libeccio teso su gran parte della regione, di conseguenza il mare sarà mosso o a tratti molto mosso per onda da sud-ovest. Temperature in calo sul centro-levante, stazionarie a ponente.

Venerdì invece torna il sereno praticamente ovunque. Temperature minime in calo, mentre le massime saranno in aumento.