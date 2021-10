Meteo, giornata serena e poco ventilata: temperature in leggera risalita - Genova 24

Genova. In prevalenza sereno lato costa, addensamenti nuvolosi o isolati banchi di nebbia concentrati sul versante padano del l’Appennino centrale.

Situazione: si consolida il campo di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale, prosegue la fase stabile e asciutta.

Venti: residui refoli di tramontana sul Golfo di Genova, così come tra Capo Mele e Voltri. Fra est e nord-est sul settore orientale al largo; in giornata deboli brezze sull’arco ligure. Mari: inizialmente mossi la maggior parte dei bacini, in calo a poco mossi nel corso della giornata.

Temperature: stazionarie o in lieve aumento.

Costa: min +9/16°C, max +20/21°C

Interno: min -2/+8°C, max +17/21°C