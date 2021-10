Meteo, fine settimana tra sole e qualche velatura: correnti fredde in diminuzione - Genova 24

Genova. Alta pressione in rimonta sull’Europa centrale con le correnti fresche che abbandoneranno gradualmente, nel corso del weekend, la nostra regione. Qualche nube innocua nella giornata di oggi ma senza piogge previste. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, sabato 16 ottobre, velature in mattinata in veloce allontanamento verso levante. Pomeriggio soleggiato ovunque. Vento a tratti teso, da nord-est sul ponente e al largo del Mar Ligure. Più debole a levante. Mare poco mosso, localmente mosso al largo del ponente. Le temperature sono stazionarie o in lieve aumento: comprese sulla costa tra 9 e 21 gradi, nell’interno tra 0 e 17.

Domani, domenica 17 ottobre, tempo generalmente soleggiato. Transito di locali velature nel pomeriggio sul centro-levante. Venti: ancora localmente moderati da nord / nord-est tra nottata e prima mattinata sul centro-ponente ed al largo del Mar Ligure. Da metà giornata si impostano le brezze di mare. Mari: generalmente quasi calmi o poco mossi. Temperature: stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi delle zone interne.

La giornata di lunedì 18 ottobre sarà caratterizzata dal transito di locali velature in un contesto maggiormente soleggiato. Temperature stazionarie o in lieve aumento per quanto riguarda le minime.