Meteo, ecco la perturbazione: al mattino rovesci sul centro, dal pomeriggio temporali da ovest a est - Genova 24

Genova. La parte frontale del sistema perturbato si accinge a interessare la nostra regione tra questa sera e domattina: avremo maltempo, in particolare, sul settore centrale della regione secondo le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 4 ottobre, giornata di allerta meteo, al mattino rovesci anche intensi interesseranno il settore centrale, in particolare risulteranno persistenti a ridosso dei rilievi tra genovesato occidentale e savonese orientale. Altrove rovesci sparsi più intermittenti, con fasi asciutte in particolare su imperiese e spezzino. Dal tardo pomeriggio passaggio frontale a partire da ponente, con piogge localmente forti anche a sfondo temporalesco in traslazione tra la serata e la nottata verso levante. Possibili criticità. Venti tesi, localmente forti da sud-est, sud-ovest. Mare da molto mosso ad agitato con possibili mareggiate. Temperature in lieve aumento nei valori minimi, in calo in quelli massimi. Saranno comprese sulla costa tra 16 e 23 gradi, nell’interno tra 10 e 19.

Domani, martedì 5 ottobre, fino al mattino tempo ancora perturbato con rovesci anche temporaleschi. In mattinata tendenza a miglioramento a partire da ponente con precipitazioni che tenderanno a concentrarsi sul levante e nelle zone interne. Miglioramento più deciso nella seconda parte di giornata.

Per la giornata di mercoledì 6 ottobre una rotazione dei flussi dai quadranti settentrionali dovrebbero determinare un miglioramento più netto su tutta la regione.