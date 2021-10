Meteo: dopo le piogge ecco il vento, previsti Libeccio forte e qualche schiarita - Genova 24

Liguria. Dopo la giornata tragica di ieri il Limet, Associazione ligure di meteorologia, prevede ancora piogge sparse in prima mattinata sul centro-est della regione, specie nelle aree interne. Schiarite e tempo asciutto a ponente. Nel pomeriggio generale miglioramento con belle schiarite a ponente e addensamenti a levante con residue piogge nell’interno, in via di attenuazione.

Sarà una giornata caratterizzata da forte vento da sud-ovest con burrasca al largo. Di conseguenza il mare passerà da molto mosso ad agitato. Mareggiate lungo le coste del centro e del levante.

Temperature in calo le minime (sulla costa tra 14 e 17° C, nell’interno tra 9 e 14° C), stazionarie le massime sulla costa tra 18 e 22° C, nell’interno tra 12 e 18° C.

Domani tempo instabile sul centro e sul levante con rovesci anche temporaleschi, in attenuazione tra pomeriggio e sera. A ponente tempo variabile con tendenza a rasserenamento. Venti Inizialmente moderati da sud-ovest, in rotazione a nord in giornata ad iniziare dal settore centro-occidentale. Mare molto mosso o localmente agitato. Temperature in diminuzione.

Giovedì soleggiato su tutta la regione a parte residue nubi a levante senza conseguenze, temperature in aumento.