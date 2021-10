Mattinata di code in A26, fino a 5 chilometri tra il bivio con la A10 e Masone - Genova 24

Genova. Mattinata di code sull’autostrada A26 Genova Pra’ Gravellona Toce in entrambe le direzioni a causa dei soliti cantieri che interessano la rete. Forse la bella giornata e in parte anche per la viabilità più complicata sulla statale del Turchino hanno portato molte persone a spostarsi sulla direttrice tra il basso Piemonte e la Liguria, e viceversa.

Si segnalano quindi – quando sono le 11.40 di questa mattina – cinque chilometri di coda tra il bivio con la A10 e Masone, in direzione nord, e altri cinque chilometri di coda tra Ovada e Masone in direzione sud.

C’è coda, due chilometri al momento, anche sulla A12 Genova Livorno, in direzione levante, tra Rapallo e Chiavari, sempre per lavori.

Al momento traffico invece scorrevole sul nodo autostradale genovese nonostante stiano proseguendo i blocchi ai varchi portuali di via Albertazzi e di ponte Etiopia.