Masso si stacca dal versante sulla strada per Bavari, istituito il senso unico alternato - Genova 24

Genova. Problemi sulla viabilità della Valle Sturla nel Levante genovese: un masso di discrete dimensioni, probabilmente a causa del maltempo degli scorsi giorni, si è staccato dal versante roccioso sulla strada per Bavari, all’altezza di un deposito per le roulotte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia locale.

La strada non è mai stata chiusa e al momento si può transitare con un senso unico alternato.

Dopo i primi accertamenti è stato richiesto un sopralluogo dei tecnici del Comune per verificare la stabilità del fronte. In attesa della messa in sicurezza verrà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo.