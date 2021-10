Martina Castagnola di Riva Trigoso vince la medaglia d'oro all'European Open di judo - Genova 24

Sestri Levante. Un altro successo per lo sport italiano in un’annata di grazia che sembra non finire mai. Stavolta a festeggiare è la Liguria grazie alla medaglia d’oro conquistata da Martina Castagnola, atleta quasi 22enne di Riva Trigoso, vincitrice nella categoria 52 kg nella prima giornata dell’European Open di Malaga.

Per Castagnola non è certo il primo successo sul tatami: più volte è stata medagliata ai campionati italiani e in coppa Italia. Nel 2018 ha vinto l’European Cup in Ungheria nella sua fascia d’età, si è classificata terza all’under 21 in Portogallo e sempre a Malaga aveva conquistato un argento.

Insieme a lei ieri l’Italia ha festeggiato l’argento di Alessandro Magnani nei 73 kg e il bronzo di Andrea Carlino nei 60 kg. Si sono avvicinate al podio anche Sofia Flora (quinta nei 52 kg), Giulia Caggiano (settimana nei 57 kg) e Nicolle D’Isanto (settima nei 63 kg).

Una finale non semplice, quella disputata in Spagna, a causa di un infortunio al gomito nella gara precedente. Ma adesso per la giovane judoka del Levante ligure è già tempo di mettersi al lavoro per l’Europeo under 23.