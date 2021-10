Manifestazione no green pass, il movimento chiama la piazza per lo sciopero dell'11 ottobre - Genova 24

Genova. La novità del giorno per il movimento Libera Piazza Genova – come si chiamano le forze che da qualche mese, ogni sabato, organizzano una manifestazione in centro città contro il green pass, i vaccini e quella che definiscono la “dittatura sanitaria” – è l’adesione allo sciopero generale indetto dai sindacati di base Usb e Cobas il prossimo 11 ottobre.

Leonardo Sinigaglia, capopopolo dei no green pass genovesi, dalla scalinata di palazzo Ducale ha invitato tutti i presenti a esserci anche tra due lunedì quando, a partire dalle 9 dalla stazione marittima, avrà il suo avvio un corteo che si preannuncia molto popolato contro le politiche del governo in materia di contrasto della pandemia.

Per il resto, anche oggi, a De Ferrari – dove si sono trovate circa mille persone – si sono ascoltate le già ribadite istanze a favore della democrazia e contro le restrizioni. Ovunque manifesti e striscioni contro il certificato verde e contro i vaccini, soprattutto ai più giovani.

Un movimento che, ormai, sembra essersi stabilizzato nei numeri e nelle modalità di protesta e che presto potrebbe costituirsi come associazione. “Ma non saremo mai un partito politico”, sottolinea Sinigaglia.