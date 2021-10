Maltempo, traffico autostradale in tilt: chiusa l'A26 verso Masone, 10 chilometri di code in A7 - Genova 24

Genova. Disagi per la circolazione autostradale a causa del maltempo che in queste ore sta colpendo la nostra regione: dopo la chiusura del tratto della A26 tra Masone e Ovada a causa di una smottamento, è stato chiuso completamente al traffico per allagamenti anche il tratto compreso tra il bivio con la A10 Genova Ventimiglia e Masone, in direzione Gravellona.

Sulla A26, quindi, si viaggia solo in direzione sud: da utenti e residenti sono segnalati anche criticità al casello di Masone con alcuni allagamenti e criticità dovuti alle forti piogge che da ore si stanno riversando nella vallata

Pesanti disagi anche sulla A7, dove sono segnalati almeno 10 chilometri di code tra il bivio con la A10 e Bolzaneto e Busalla, ovviamente in direzione Milano. La causa, secondo quanto riportato dal sito di Autostrade per l’Italia sarebbe la presenza di cantieri in careggiata.