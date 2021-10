Maltempo, riaperta alle 16 di oggi la linea ferroviaria Genova-Acqui terme - Genova 24

Genova. Sono state riaperte alle ore 16 le linee Genova-Ovada-Acqui Terme nel tratto Genova-Campoligure e Savona-San Giuseppe-Torino tra Savona e San Giuseppe sull’itinerario via Altare.

Lo rende noto Rfi che spiega che nel frattempo proseguono “le attività di monitoraggio delle zone interessate dal maltempo e di ripristino dei tratti di linea interessati da movimenti franosi o situati nei pressi di torrenti e fiumi”.

Sulla linea Genova-Ovada-Acqui Terme, torna operativo il servizio ferroviario tra Genova e Campo Ligure. Attivo, a cura dell’impresa ferroviaria, un servizio bus sostitutivo che da Campoligure prosegue per Ovada e Acqui Terme con fermate a Molare, Prasco e Visone. A causa delle condizioni stradali non è possibile effettuare il servizio sostitutivo tra Campo Ligure e Ovada.

La linea Savona-San Giuseppe-Torino torna ad essere operativa sull’itinerario “via Altare” con un rallentamento di velocità nel tratto in corrispondenza del versante franoso, fino al termine degli interventi di ripristino dell’infrastruttura non sarà percorribile l’itinerario “via Ferrania”. L’impresa ferroviaria manterrà attivi i servizi sostitutivi nella tratta San Giuseppe-Savona per garantire la mobilità da e per la fermata di Altare così come sulla via Ferrania.