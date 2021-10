Maltempo, la Liguria chiederà lo stato di emergenza nazionale: danni per almeno 10 milioni - Genova 24

Genova. La Regione Liguria chiederà il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale per i danni provocati dall’ultima ondata di maltempo. Secondo quanto apprende l’agenzia Dire, da una prima stima di massima fatta da piazza De Ferrari i danni, al momento, ammonterebbero a circa dieci milioni, prevalentemente sulle infrastrutture pubbliche.

Per una ricognizione più dettagliata, il governatore Giovanni Toti e l’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, iniziano oggi pomeriggio una serie di sopralluoghi nei territori più colpiti: si parte alle 16 a Savona, in località Santuario, per proseguire attorno alle 17.30 a Pontinvrea, dove si sono verificate diverse esondazioni causate dall’uscita dell’Erro, Giusvalla, Altare, Ferrania, Mallare. Infatti è crollata anche una parte della strada del Bresca, tra Mallare e Bormida e Pallare.

Domani alle 12 l’assessore Giampedrone sarà a Rossiglione. La formalizzazione della richiesta dello stato di emergenza dovrebbe essere deliberata dalla giunta all’inizio della prossima settimana.

Rossiglione ha infatti destato particolare attenzione: con 740,6 millimetri di acqua caduta ieri è stato battuto il record italiano di pioggia in 12 ore che apparteneva a Bolzaneto (717,8 mm) durante l’alluvione del 1970.

La cumulata totale di questa mattina ha raggiunto quota 927 mm. Per quanto riguarda la cumulata in 24 ore, con 873,6 mm, Rossiglione si piazza al secondo posto (primato sempre a Bolzaneto). Parlare di quasi 1000 mm significa riferirsi alla quantità di pioggia che di solito cade in un anno.