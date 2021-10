Maltempo, nella notte temporali tra valle Stura e val Bormida: in mattinata nuovo punto di Arpal - Genova 24

Genova. Alle 6 di questa mattina anche il Ponente (zona A) e l’entroterra di Levante (zona E) sono entrati in allerta arancione, la massima per quanto riguarda i temporali, come già avvenuto per le zone centrali e dei versanti padani di Ponente Alle 12 andrà in arancione anche il Levante mentre, alle 14, le zone B (genovesato) e D (entroterra di ponente) passeranno in allerta rossa.

Arpal, sulla cui base delle previsioni vengono gestite le allerte, avverte che in mattinata, alla luce di quanto accaduto nelle ore precedenti e delle ultime uscite modellistiche verranno effettuate le eventuali rimodulazioni dell’allerta.

Nella notte. Nelle ultime sei ore le precipitazioni si sono concentrate in particolare nell’entroterra di centro Ponente con fenomeni generalmente moderati, localmente forti ; attualmente si segnalano come picco orario massimo 35.2 millimetri a Rossiglione (Genova, nell’ultima ora ne sono caduti 29.2), 31.0 a Ferrania (Cairo Montenotte, Savona). Sempre Rossiglione registra, dalla mezzanotte, la cumulata massima con 78.2 millimetri. Precipitazione molto forte segnalata dopo le 6 a Montenotte Inferiore (Cairo Montenotte, Savona) dove, nell’ultima ora si sono toccati 52.4 millimetri.

Da segnalare anche il rinforzo dei venti meridionali con raffica che ha toccato 83.5 km/h a Monte Pennello (Genova).