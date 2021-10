Maltempo, frana in via delle Gavette: famiglie evacuate dopo il crollo del muro - Genova 24

Genova. Uno smottamento ha interessato poco dopo le 10 un muraglione in via delle Gavette, in Val Bisagno, che ha ceduto sotto il peso della tanta acqua accumulatasi in queste ore, riversando diversi quintali di fango e pietre sulla strada.

Sul posto polizia locale e vigili del fuoco, la strada è stata chiusa per la messa in sicurezza, mentre sono in corso verifiche tecniche su tutta la zona e le operazioni di sgombero della strada. Secondo le prime informazioni due famiglie sarebbero saranno a breve evacuate in via precaunzionale.

Nelle prime ore del mattina in tutta la valle, come su tutta la città sono cadute diverse decine di millimetri di pioggia, che hanno causato disagi e allagamenti diffusi. Ma quello che si teme ora è il passaggio della parte più intensa della perturbazione, previsto tra lunedì e martedì

Il cedimento del muro di contenimento sarebbe dovuto alla tanta pioggia di queste ore che ha mandato in tilt il sistema di captazione delle acque: “E’ un problema annoso per questa zona – ci spiega il presidente del municipio Media Val Bisagno Roberto D’Avolio – che coinvolge tutte le case e fasce a monte di questa zona. Esiste un progetto di messa in sicurezza ma stiamo aspettando ancora che venga finanziato dalla civica amministrazione”.

Frana alle Gavette, dissesto in Val Bisagno

Ma la frana del muraglione di via delle Gavette non è l’unico episodio di dissesto che si è verificato in Val Bisagno, colpita come il resto della città dalle forti piogge di questa notte: un nuovo distacco di rocce e terra si è verificato in via Trenscasco mentre si segnalano anche smottamenti negli Orti di Staglieno, che come troppo spesso accade, ancora una volta sono stati coinvolti da smottamenti, allagamenti e criticità.