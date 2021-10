Ferrovia del Campasso, scatta l'allarme per il distacco di un muro. Maranini: "Servono verifiche" - Genova 24

Genova. “Durante mio sopralluogo di ieri, 4 ottobre, in zona Via Ardoino Via Dei Landi a Sampierdarena sulle pendici del cantiere RFI/Cociv della nuova linea ferroviaria merci che dal quartiere di Fegino attraverso Certosa, Campasso e la zona Landi Ardoino giunge al porto di Sampierdarena ritengo doveroso un approfondimento da parte degli uffici comunali e regionali preposti secondo competenza” – afferma Fabrizio Maranini, presidente Seconda Commissione Municipio II Centro Ovest.

E continua spiegando quanto emerso: “Si ravvede un probabile distacco da attenzionare sotto il muro di sostegno della collina ai piedi del civico 9 di Via Ardoino sopra il cantiere ferroviario”.

“Inoltre – sottolinea – anche un probabile tombamento di scolmatore di acque piovane miste a ipotizzata fognatura che attraversa la base del tracciato ferroviario indicato in premessa verso una sorta di cunicolo coperto da grandi paratie pubblicitarie”.

Infine conclude: “Tra le altre cose si nota che le reti di cantiere che dovrebbero essere solo “temporanee” sono presenti da diverso tempo (circa 2 anni) risultando ad oggi mal posizionate mettendo a rischio l’incolumità del pedone fruitore del marciapiede. Credo andrebbero sostituite con adeguate protezioni idonee e permanenti”.