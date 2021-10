Ligorna, Settore Giovanile, Roberto Scelfo: "Mi piace trasmettere emozioni ai ragazzi" - Genova 24

Genova. Roberto Scelfo, al termine dell’allenamento congiunto, giocato al ‘Pertini’ di Multedo, tra le leve 2008 (Under 14), di Levante C Pegliese e Ligorna, si dichiara soddisfatto del lavoro svolto, in vista dell’esordio in campionato nel prossimo week end.

“La società Ligorna, mi ha messo a disposizione ragazzi molto interessanti e ben predisposti a cercare sempre la via del gioco. Siamo ad una settimana dall’esordio in campionato, la squadra è pronta e vogliosa, al pari del sottoscritto, di scendere in campo”.

Oggi si parla molto di come essere empatici con i propri giocatori, in una sorta di… meno nozioni e più emozioni…

“Mi trovi totalmente in sintonia – conclude Scelfo – mi piace trasmettere ai miei ragazzi più emozioni possibili, lo scopo fondamentale del nostro operato è la crescita umana e tecnica dei giovani calciatori”.