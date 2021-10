Ligorna: non basta l'ottima prestazione, per evitare la sconfitta (2-0) con il Borgosesia - Genova 24

Luca Monteforte ha commentato la sfida: “Ottima prestazione, abbiamo tirato in porta molte volte, senza però riuscire a segnare. Gli avversari , alla prima occasione in cui sono arrivati in area, hanno segnato su rigore, mentre ,nel secondo tempo, una ripartenza ha permesso loro di raddoppiare. Ci dispiace tantissimo per il risultato ma la prestazione non è stata assolutamente da buttare. E’ un periodo che ci dice male dal punto di vista del risultato; credo comunque che domenica sia stata una delle prestazioni migliori. Abbiamo concesso poco, pur commettendo comunque qualche errore”,

Ligorna: Atzori, Calcagno (56° Cirrincione), Placido, Scannapieco, Botta (73° Silvestri), Raja, Gomes, Brusacà; Donaggio (66° Bacigalupo), Garbarino A., Salvini (56° Brunozzi)

A disposizione: Prisco, Bacigalupo, Cirrincione, Brunozzi, Tedesco, Alberto, L., Garbarino, Casanova, Silvestri Allenatore: Monteforte

Borgosesia: Gilli, Frana, Picozzi, Puka, Martibianco, Carrara, Guatieri (80° Bertani), Areco (90° Bernardo); Omoregbe, Farinelli, Rancati (90°Colombo)

A disposizione: Xausa, Gifford, Iannacone, Monteleone, Manfre, Oberto Allenatore: Lunardon.

Arbitro: Sig. Monesi di Crotone.