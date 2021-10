Ligorna, Luca Monteforte: "Dovevamo approcciare meglio la gara con l'Asti" - Genova 24

Asti. Pari e patta (1-1) tra Asti e Ligorna, che si sono affrontate nel turno infrasettimanale del campionato di Serie D.

I piemontesi, in vantaggio (al 5°) con Virdis, sono stati raggiunti (all’85°) da Brusacà.

Luca Monteforte commenta, a caldo, la gara: “Ci siamo resi protagonisti di un approccio morbido, rispetto alla partita con il Novara, non abbiamo impattato bene la gara e l’Asti ne ha approfittato. Dopo la prima mezz’ora siamo rientrati e abbiamo dettato il nostro gioco. Questo risultato non cambia nulla, lascia tutto invariato. Giocavamo contro una squadra, che ha ottenuto risultati importanti, non un avversario in difficoltà, ma dovevamo fare meglio. Ci aspettavamo tutti un passettino in avanti dal punto di vista dell’approccio e invece non ci siamo riusciti. Dobbiamo far tesoro di ciò e migliorare».