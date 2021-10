Le strade tra Nino Bevilacqua e la Rossiglionese non corrono più parallele - Genova 24

Genova. Le strade tra Nino Bevilacqua e la Rossiglionese non corrono più parallele.

“Le motivazioni non sono di carattere economico o in relazione ai risultati della squadra – afferma l’ex direttore tecnico – ma sono il frutto di una serie di situazioni, che mi hanno fatto capire di fare un passo indietro. Ringrazio tutti ed auguro alla squadra ed a mister Nildo Biato di togliersi le soddisfazioni che meritano”.

L’ex giocatore e dirigente della Sestrese è quindi libero e siamo certi, che non gli mancheranno le occasioni per rientrare in pista”.