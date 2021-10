Le ragazze del Basket Pegli battono il Lavagna - Genova 24

Genova. Partita equilibrata quella dell’esordio del campionato di B femminile girone Piemonte, tra Basket Pegli e Polysport Lavagna. Partono meglio le viaggianti che grazie alla loro esperienza approcciano al match in maniera più effice, Pegli impiega poco di più a carburare ma sotto 2-7 piazza un 11-0 che costringe gli ospiti al primo time-out.

Il risultato non è quello sperato e le arancio provano il primo allungo chiudendo 21-13 la prima frazione. Secondo quarto caratterizzato dal rientro delle ospiti che provano a ricucire priva di subire un nuovo mini allungo delle ragazze arancioblu, si va al riposo 38-32.

Al rientro la musica è la stessa, le ragazze care alla presidente Antonella Traversa che provano a scappare e Lavagna che insegue e non molla, si va avanti così per tutto il match. Negli ultimi minuti le padroni di casa si inceppano in attacco, punto dopo punto Lavagna si avvicina e mette il naso avanti a 30″ dalla fine. Le giovani Pegliesi non si abbattono e trovano un gioco da 3 punti che li riporta avanti. Con solidità in difesa non concedono il canestro e possono così festeggiare i primi 2 punti stagionali.

Questo il commento dell’allenatore Mario Conte. “Partire con i 2 punti è sempre importante ed incoraggiante. Devo fare, innanzitutto, i complimenti a Lavagna che non ha mai mollato ed è riuscita a trovare il vantaggio nei momenti finali. Ma bisogna fare i complimenti anche alle mie ragazze per la reazione finale, non è facile condurre la gara per 39 minuti e vedersi sotto nel punteggio solo a ridosso della sirena, siamo stati li lucidi ad attaccare come e dove volevamo, trovare canestri pesanti e costruire il break finale. Nonostante questo abbiamo un po’ di cose su cui lavorare e crescere, perché abbiamo avuto un paio di occasioni sul +10 dove potevamo allungare e chiudere il match ma non l’abbiamo fatto e rischiando di perderla. Ci prendiamo la vittoria consapevoli che possiamo dare ancora tanto“.

IL TABELLINO

Basket Pegli – Polysport Lavagna 65-61

(21-13; 17-19; 13-12; 14-17)

Pegli: Bertini 13, Monachello 5, Praussello n.e, Napoli n.e, Ranisavljevic 13, Cotterchio 3, Vivalda 6, Frandino 9, Magno, Arecco 13, Sciammetta 3. All. Conte; Ass. Pozzato, Oneto