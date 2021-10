Le pubblicità sessiste o violente per strada saranno finalmente vietate per legge - Genova 24

Genova. “Con un emendamento al Dl Trasporti, riformulato dalle relatrici e approvato, si introduce finalmente il divieto all’affissione di manifesti che veicolano messaggi violenti, discriminatori o sessisti”. Come quello che vedete in copertina, di una nota casa di moda e che, qualche anno fa, sollevò un polverone per il contenuto spinto e sessista.

Ad annunciarlo è la ligure Raffaella Paita, presidente della commissione Trasporti alla Camera e relatrice del provvedimento, insieme ad Alessia Rotta.

“La norma, che modifica il Codice della Strada, rappresenta una doverosa conquista di civiltà – ricorda ancora – utile a impedire che gli spostamenti lungo le nostre strade possano essere occasione per promuovere campagne contro il genere femminile o lanciare messaggi violenti”.