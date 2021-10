Smottamento al casello di Genova Est: predisposto senso unico alternato. Traffico in tilt in Val Bisagno - Genova 24

Genova. Inizia con un maxi ingorgo la giornata sulle strade della Valbisagno. La colpa è di uno smottamento che si è verificato questa notte in una scarpata che sovrasta il passaggio della rampa in ingresso al casello di Genova Est. Sul posto i tecnici di Aspi che stanno lavorando per mettere in sicurezza il versante appesantito dalle forti piogge cadute nelle scorse ore.

Lunghe code si sono fermate lungo tutte le arterie di accesso al casello: in via Bobbio, in via Montaldo, in corso De Stefanis e in via Lungobisagno Istria con ripercussioni sulla viabilità secondaria.

Coda, di conseguenza, anche sulla A12 in entrambe le direzioni con veicoli incolonnati già sulla A7 dopo il casello di Bolzaneto visto che l’uscita di Genova Est non riesce a scaricare i flussi di traffico.

Ma non solo: sulla A12 è segnalato un incidente tra Nervi e Genova Est, con lunghi incolonnamenti in direzione di Genova, e negli stessi minuti il traffico si sta congestionando anche in corso Europa utilizzata, invano, come via di fuga dagli automobilisti diretti versi Genova. Criticità anche in A10 tra Arenzano e il bivio A26 per lavori, tra Pegli e il bivio A7 per traffico intenso; sulla A12 coda di un chilometro tra Rapallo e Recco di nuovo per lavori.

Foto GB Berlotti – gruppo Facebook “Viabilità Genova”