Lavagnese, mister Gianluca Fasano sul pari con il Vado: "Buona prestazione e buon punto" - Genova 24

Un punto per la Lavagnese contro il Vado in occasione del turno infrasettimanale di Serie D. I bianconeri salgono a quota sette punti in classifica, con alle proprie spalle quattro squadre: Fossanese, Ticino, Sestri Levante e Saluzzo.

“Siamo partiti abbastanza bene – commenta Fasano – abbiamo sbagliato alcune ripartenze e quindi loro hanno preso fiducia. Siamo riusciti a segnare nel loro momento migliore. Abbiamo provato a fare il nostro gioco. La squadra mi è piaciuta nel secondo tempo. Vorrei rivedere il goal annullato”.

“Non sono arrivati i tre punti, ma abbiamo pareggiato contro una squadra che ha una rosa di primo livello. Credo che sia stata un’ottima prestazione e comunque il risultato è positivo. Dobbiamo regalare meno agli avversari”, conclude il tecnico ex Fezzanese.