L'appello ha funzionato, restituito l'hard disk rubato all'associazione Music For Peace - Genova 24

Genova. Domenica notte qualcuno è entrato nella sede dell’ong Music For Peace, in via Ballaydier e ha portato via tutto quello che poteva tornargli utile. Tra gli oggetto trafugati anche un hard disk dal valore economico relativo ma dal valore inestimabile da un punto di vista simbolico, perché conteneva anni e anni di missioni e iniziative, tutta la storia di Mfp dai “Creativi della notte” alle ultime attività in pandemia.

L’unico aspetto positivo di questa vicenda e dopo appena qualche ora dall’appello lanciato da Music for peace l’hard disk è stato riconsegnato, in forma anonima.

“Sappiamo che è anche grazie a voi e alla solidarietà che avete dimostrato, il vostro affetto ci ha dato la forza in queste tre giornate. L’hard disk che custodisce la memoria storica di Music for Peace ci è stato riconsegnato, ovviamente in forma anonima. E’ ancora funzionante e con tutti i contenuti”, scrivono dall’associazione.

Sull’episodio proseguono comunque le indagini della polizia. Ma intanto la restituzione conferma la forma del passaparola che, in questi anni, ha fatto crescere l’associazione.

Ancora grazie a tutti voi. Siete riusciti a divulgare l’appello che probabilmente ha viaggiato di persona in persona fino a raggiungere e risvegliare una coscienza… Ancora una volta il potere dell’unione, tradotto con la condivisione ha vinto. Restiamo colpiti e amareggiati, ma coperti e avvolti dal vostro affetto e dal vostro amore. Per questo vi diciamo Grazie e vorremmo abbracciare ognuno di voi. Ci rialziamo pian piano e andiamo avanti con voi”, concludono dal gruppo di Music for Peace.